ESCLUSIVA TMW - Zenit, via libera per Neto al Fenerbahce. Arriva Mevlja

Il Fernerbahçe ha chiuso con lo Zenit San Pietroburgo per il difensore Luis Neto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club russo ha infatti prelevato dal Rostov il centrale difensivo Miha Mevlja dando così il via libera al trasferimento del portoghese ex Siena in Turchia.