© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio positivo per Michy Batshuayi con la maglia del Crystal Palace. L'attaccante belga, arrivato nelle ultime ore di mercato in prestito dal Chelsea, ha debuttato sabato in Premier League nella vittora (2-0) contro il Fulham di Ranieri entrando a gara in corso e risultando subito tra i più pericolosi: "Darò tutto me stesso per aiutare la squadra a vincere e fare in modo di conquistare qualche obiettivo. La vittoria col Fulham è stata importante, un aprestazione positiva sia per la squadra che per me. Sento che migliorerò di giorno in giorno", ha detto il giocatore al termine della partita.