Espai Barça: come cambia Camp Nou col nuovo progetto

© foto di J.M.Colomo

Come ti cambio il Camp Nou: nel corso dell'assemblea dei soci, svolta oggi, il Barcellona ha presentato il progetto per la ristrutturazione dello storico impianto catalano, nell'ambito del progetto Espai Barça, un complesso sportivo che si propone di diventare il più grande e innovativo al mondo. Arriva una nuova copertura, con un maxi-schermo a scorrimento, ma viene rinnovata ampiamente anche l'area circostante allo stadio e ci sono tante novità anche per la Ciutat Esportiva. Il nuovo Camp Nou, inoltre, avrà una capienza da 105 mila spettatori.