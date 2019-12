L'Espanyol, che nelle scorse ore ha esonerato il tecnico Machin, in vista di gennaio ha in programma almeno 4 nuovi acquisti. Uno di questi, scrive il quotidiano Sport, potrebbe essere il brasiliano Hulk. Il brasiliano attualmente gioca nello Shanghai SIPG e i buoni rapporti fra le due dirigenze (anche il patron dell'espanyol è cinese) potrebbe favorire l'operazione in prestito, anche se l'elevatissimo ingaggio dell'ex Porto (è fra i calciatori più pagati al mondo) crea non pochi problemi.