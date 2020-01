© foto di José M. Diaz

E’ orgoglioso il tecnico dell’Espanyol Abelardo, i suoi ragazzi gli hanno dato le risposte che si aspettava: il pareggio nel derby contro il Barcellona dà grande fiducia per il futuro. Ecco le parole dell’allenatore: “Se giocheremo sempre così, sarà difficile batterci. Spero che sia un punto di partenza, non è facile essere all’ultimo posto in classifica: i miei ragazzi lo sanno, per questo hanno tirato fuori una prestazione d’orgoglio. E’ questo l’Espanyol che voglio vedere sempre, ma ora penso già al prossimo allenamento perché partite come questa devono diventare la normalità: se riusciremo a farlo, otterremo tanti punti e renderemo orgogliosi di noi questa fantastica tifoseria. La salvezza? Dobbiamo crederci, pensando partita per partita: non sono distanze incredibili, possiamo farcela”.