Espanyol, Díaz: "Non siamo stati in grado di concretizzare"

Antonio Díaz, allenatore in seconda dall'Espanyol, è intervenuto al termine del match perso contro il Valencia (1-0 il risultato finale). Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "I tifosi possono orgogliosi dell'immagine che ha dato la squadra. Non siamo stati capaci di concretizzare. La punizione è molto dura. La posizione che occupiamo non rispecchia quello che abbiamo fatto durante la stagione".