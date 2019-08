Espanyol, Didac Vilà in uscita: l'ex Milan piace al Valencia

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Oggetto misterioso ai tempi del Milan, Didac Vilà ha peregrinato per diversi anni prima di tornare a casa, nell'Espanyol. Il terzino, classe 1989, è in scadenza di contratto nel 2020 con il club spagnolo e l'agente ha incontrato la dirigenza per conoscerne i piani. L'Espanyol sembra non avere fretta di rinnovare, perché nello stesso ruolo punta sul canterano Adrià Pedrosa. Così, per Vilà potrebbero aprirsi le porte del Valencia. Lo riporta Marca.