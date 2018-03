Espanyol, Moreno: "Sogno la nazionale ma so che è molto difficile"

© foto di J.M.Colomo

Gerard Moreno, attaccante dell'Espanyol, ha parlato al Mundo Deportivo della possibilità di giocare nella nazionale spagnola: "Ho sempre detto che è difficile andarci perché ci sono giocatori molto bravi nella mia posizione, è complicato ma ho ancora la speranza di farlo un giorno. Devo continuare a lavorare con la mia squadra, sono calmo e concentrato e lavoro giorno per giorno, spero che il mio nome venga fuori nelle prossime convocazioni. Saresti già in nazionale se giochassi in un altro club? Non posso saperlo, potrei anche essere in un'altra squadra e non aver segnato tanti gol come ho fattp qui, sono molto felice e orgoglioso di far parte dell'Espanyol".