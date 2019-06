Espanyol, troppi 40 mln per Hermoso: Atletico pronto ad aspettarlo un anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Hermoso è uno degli obiettivi prioritari dell'Atlético Madrid per rinforzare la difesa a disposizione di Simeone. Tuttavia l'Espanyol continua a chiedere 40 milioni di euro per il giocatore classe 1995, una cifra considerata troppo eccessiva dal colchoneros soprattutto in virtù del fatto che Hermoso ha il contratto in scadenza tra un anno. Pertanto secondo quanto riporta il quotidiano Marca, l'Atletico Madrid sarebbe pronto ad aspettarlo un anno e a prenderlo gratis la prossima estate beffando così la squadra catalana.