Eterno Lewandowski, 3° con Benzema: ecco i migliori bomber in Europa

Sessantuno gol nelle competizioni UEFA per club. Con la rete realizzata ieri all'Allianz Stadium contro la Stella Rossa, Robert Lewandowski ha raggiunto il terzo posto tra i giocatori ancora in attività che ha realizzato più reti nella più importante competizione continentale. Con la rete del momentaneo 2-0, l'attaccante polacco ha raggiunto al terzo posto Karim Benzema (ieri a secco contro il PSG) e alle spalle solo degli inarrivabili Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Nella classifica all time, Lewandowski e Benzema sono invece all'ottavo posto. Ecco la top ten:

Giocatori che hanno segnato 50 o più reti in competizioni UEFA per club

1 - 129: Cristiano Ronaldo (POR, Sporting CP, Manchester United, Real Madrid)

2 - 115: Lionel Messi (ARG, Barcelona)

3 - 77: Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)

4 - 70: Filippo Inzaghi (ITA, Parma, Juventus, AC Milan)

5 - 67: Andriy Shevchenko (UKR, Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea)

6 - 62: Ruud van Nistelrooy (NED, Heerenveen, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg)

6 - 62: Gerd Müller (GER, Bayern München)

8 - 61: Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)

8 - 61: Robert Lewandowski (POL, Lech Poznań, Borussia Dortmund, Bayern München)

10 - 59: Thierry Henry (FRA, Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona)

10 - 59: Henrik Larsson (SWE, Feyenoord, Celtic, Barcelona, Manchester United, Helsingborg)