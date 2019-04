Eto'o: "Guardiola non mi capiva. Ero io a far vincere il Barça, non Messi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Eto'o attacca Pep Guardiola, dieci anni dopo il suo addio al Barcellona. Il camerunese, non ritenuto idoneo al gioco del tecnico catalano, fu ceduto all'Inter dopo solo un anno di gestione dell'allenatore e nonostante la sua rete in finale di Champions League nel 2009 contro il Manchester United. Ecco le sue parole a beIN Sports: "Pep ha vissuto tutta la sua vita al Barcellona, ma negli anni che ho passato a Barcellona lui non capiva la rosa. Non viveva il gruppo. Glielo dissi: 'Ti scuserai con me, perché sono quello che farà vincere il Barcellona. Non Messi'. In quel momento era così. Messi sarebbe emerso poi, ma chiedete a Xavi, Iniesta o altri: quello era il mio periodo".