© foto di Marco Conterio

Samuel Eto'o non ha dimenticato la straordinaria tripletta conquistata in maglia nerazzurra. Presente a un evento della Lega calcio spagnola, l'ormai ex attaccante ha speso parole al miele per José Mourinho, vero artefice di quei successi: "Ho avuto il piacere di allenarmi con lui all'Inter, dove abbiamo creato una famiglia. Tutti i meriti erano suoi. Sono stanco di dover difendere José in giro per il mondo e dire a tutti che è una grande persona, una delle migliori nel calcio. A volte, chi merita rispetto, non ce l'ha. José è tra questi. Tutti i giocatori sarebbero stati pronti a morire per lui", riporta Mundo Deportivo.