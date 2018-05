Eto'o: "Mbappé può diventare il nuovo Messi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Eto'o, ex attaccante vincitore di quattro Palloni d'Oro del calcio africano non che protagonista del Triplete con l'Inter, ha parlato a France Football: "Se Mbappé gestirà bene la sua vita e comprende cosa sta accadendo intorno al suo nome, può essere il nuovo Messi. Ci sono tantissime cose che devono essere considerate fuori dal campo per fare una grande carriera, spero di poter parlare di questo con lui un giorno. Mbappé si deve ispirare dalla forza mentale sovrumana di Leo, che io ho visto crescere nel Barcellona. Continua a rendere le partite facile inventando una giocata ogni secondo che gioca. E' unico ma è rimasto lo stesso ragazzino che ho conosciuto a Barcellona nel 2004. E' sempre stato rispettoso e discreto. Altri sarebbero impazziti di fronte a una gloria planetaria come quella che lo ha investito negli anni".