Di seguito i risultati del girone C di qualificazione a Euro 2020. Altra vittoria per l'Irlanda del Nord che è a punteggio pieno dopo 4 partite disputate. Segue la Germania che ha una partita in meno e l'Olanda con sole due partite giocate è comunque attardata.

GERMANIA-ESTONIA 8-0 - 10' e 37' Reus, 17' e 62' Gnabry, 20' Goretzka, 26' Gundogan rig., 79' Werner, 88' Sané

BIELORUSSIA-IRLANDA DEL NORD 0-1 - 86' McNair

Classifica

Irlanda del Nord 12

Germania 9

Olanda 3

Bielorussia 0

Estonia 0