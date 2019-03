Euro 2020, gruppo D: Danimarca, rimonta in stile Reds. Irlanda in vetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Irlanda batte di misura la Georgia e tiene la vetta del girone D di qualificazione verso Euro 2020. Nel raggruppamento da cinque squadre, Danimarca e Gibilterra hanno una gara in meno ma l'esordio dei nordici è da ricordare grazie alla rimonta contro la Svizzera. I rossocrociati erano in vantaggio sul 3-0, poi la remontada danese con tre gol in nove minuti. Quasi in stile Liverpool nella finale Champions 2007 contro il Milan.

I risultati di serata:

Irlanda-Georgia 1-0 - 36' Hourihane

Svizzera-Danimarca 3-3 - 19' Freuler (S), 66' Xhaka (S), 76' Embolo (S), 84' Jorgensen (D), 88' Gytkjaer (D), 93' Dalsgaard (D)

La classifica del gruppo D dopo due turni:

Irlanda 6

Svizzera 4

Danimarca* 1

Gibilterra* 0

Georgia 0

*Danimarca e Gibilterra con una gara in meno