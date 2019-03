Buona la prima per Francia, Turchia e Islanda. Queste tre Nazionali guidano infatti il Gruppo H di qualificazione a Euro 2020 grazie alle vittorie ottenute questa sera rispettivamente contro Moldavia, Albania e Andorra.

Per quanto riguarda gli italiani, 90 minuti in campo per Berisha (Atalanta), Djimsiti (Atalanta), Veseli (Empoli), Hysaj (Napoli), Memushaj (Pescara), Calhanoglu (Milan) e Demiral (Sassuolo) in Albania-Turchia; 90 minuti per Ionita (Cagliari) e 73 minuti con assist per Matuidi (Juventus) in Moldavia-Francia.

I risultati

Albania-Turchia 0-2 (21' Yilmaz, 55' Calhanoglu)

Andorra-Islanda 0-2 (22' Bjarnason, 80' Kjartansson)

Moldavia-Francia 1-4 (23' Griezmann, 27' Varane, 36' Giroud, 87' Mbappé, 89' Ambros)