Euro 2020, le formazioni di Bosnia-Grecia: Dzeko e Pjanic titolari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bosnia-Erzegovina e Grecia sono pronte a sfidarsi a Zenica per la seconda partita di qualificazione a Euro 2020. Out Manolas (già rientrato a Roma per infortunio), titolari gli altri tre italiani Zukanovic, Pjanic e Dzeko. Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo dalle 20:45 per il gruppo J:

Bosnia-Erzegovina (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Kolasinac; Pjanic, Besic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic. Ct: Prosinecki.

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Bakakis, Papastathopoulos, Siovas, Koutris; Kourbelis, Zeca, Bouchalakis; Fortounis, Donis, Samaris. Ct: Anastasiadis.