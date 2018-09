Euro 2024, domani si conoscerà il Paese ospitante: due i candidati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani verrà scelto il Paese organizzatore di Euro 2024: due i candidati in lizza, Germania e Turchia. Voteranno 17 membri su 19 del Comitato Esecutivo UEFA (sono esclusi il presidente della Federcalcio tedesca, Reinhard Grindel e il vicepresidente della federcalcio turca Servet Yardimci). La Turchia fin qui non ha mai organizzato un torneo per Nazionali maggiori, mentre la Germania, oltre ad aver ospitato i Mondiali del 1974 e 2006 è stata scenario (come Germania Ovest) degli Europei del 1988.