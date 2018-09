Euro 2024, Germania favorita sulla Turchia. L'Italia punta al 2028

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Comitato Esecutivo UEFA del prossimo 27 settembre si parlerà anche di Euro 2024. La Gazzetta dello Sport scrive che il ballottaggio a due, tra Germania e Turchia, vede i primi favoriti. Intanto non è un mistero che l’Italia punti a ospitare l'Europeo del 2028: il prossimo Europeo Under 21 sarà una prima prova generale. Potrebbe non essere l’unica se l’Italia vincesse il gruppo di Nations League ospitando la final four.