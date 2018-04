Euro 2024, la Germania si candida ad ospitare il torneo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Germania ha presentato ufficialmente la sua candidatura ad ospitare gli Europei 2024 consegnando il dossier presso la sede della UEFA a Nyon. Il presidente della federcalcio tedesca (DFB) Reinhard Grindel ha presentato il fascicolo della candidatura tedesca al segretario generale dell'UEFA Theodore Theodoridis accompagnato dall'ambasciatore della candidatura tedesca per Euro 2024, l'ex nazionale tedesco Philipp Lahm. La Germania aveva espresso interesse per l'organizzazione del torneo continentale a marzo 2017. La Turchia, l'unico altro candidato, dovrebbe presentare il suo dossier giovedì. Il paese ospitante di Euro 2024 sarà designato il 27 settembre dal Comitato Esecutivo UEFA. "Ho preso parte ai Mondiali del 2006 in Germania come giocatore e sono certo che sentiremo ancora questo grande entusiasmo e creeremo un nuovo spirito di solidarietà durante Euro2024", ha affermato Lahm in una comunicato della UEFA.