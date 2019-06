Euro Under 21, Francia batte Inghilterra al 95'. Decisiva un'autorete

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo della Francia sull'Inghilterra nella prima giornata del Gruppo C degli Europei Under 21. 2-1 il risultato finale al "Manuzzi" di Cesena, con vantaggio inglese firmato Foden al 54' e pari di Ikoné all'89'. Al 95' l'autorete di Wan-Bissaka regala il successo ai transalpini. Nel pomeriggio, sempre per lo stesso raggruppamento, la Romania ha travolto la Croazia per 4-1.