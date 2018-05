Europa League 2019/20: la finale si disputerà a Danzica

Fonte: It.uefa.com

L'Arena Gdańsk di Danzica (Polonia) ospiterà la finale di UEFA Europa League 2020. Inaugurata nel 2011, l'Arena Gdańsk ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2012 (tre gare della fase a gironi e il quarto di finale vinto dalla Germania contro la Grecia per 4-2) ed è il terreno di gioco del Lechia Gdańsk. La Polonia ha giocato diverse amichevoli in questo stadio, che però non ha mai accolto un incontro delle competizioni UEFA per club. Situato nel sobborgo di Letnica, l'impianto ha una copertura esterna da 45.000 metri quadri formata da 18.000 placche che lo fanno rassomigliare all'ambra, che da sempre viene estratta nella città baltica. La decisione è stata presa oggi in occasione del meeting del Comitato Esecutivo UEFA a Kiev.