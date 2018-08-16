Europa League, 3° turno: Siviglia e Lipsia ok, Besiktas avanti col brivido

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
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Concluse tutte le partite del Terzo Turno di ritorno di Europa League. Di seguito tutti i risultati, in grassetto le squadre qualificate e tra parentesi il risultato dell'andata:
KAIRAT ALMATY (Kaz) - SIGMA OLOMOUC (Cze) 1-2 (0-2)
NIEDERCORN (Lux) - UFA (Rus) 2-2 (1-2)
AEK LARNACA (Cyp) - STURM GRAZ (Aut) 5-0 (2-0)
HJK (Fin) - OLIMPIJA LJUBLJANA (Slo) 1-4 (0-3)
COPENAGHEN (Den) - CSKA SOFIA (Bul) 2-1 (2-1)
CRAIOVA (Rou) - RB LIPSIA (Ger) 1-1 (1-3)
APOEL (Cyp) - HAPOEL BEER-SHEVA (Isr) 3-1 (2-2)
CLUJ (Rou) - ALASHKERT (Arm) 5-0 (2-0)
KUKESI (Alb) - TORPEDO KUTAISI (Geo) 2-0 (2-5)
MIDTYJLLAND (Den) - TNS (Wal) 3-1 (2-0)
MOLDE (Nor) - HIBERNIAN (Sco) 3-0 (0-0)
SUDUVA (Ltu) - SPARTAKS (Lat) 0-0 (1-0)
ZALGIRIS (Ltu) - SIVIGLIA (Esp) 0-5 (0-1)
ZENIT SAN PIETROBURGO (Rus) - DINAMO MINSK (Blr) 8-1 dts (0-4)
LUCERNA (Sui) - OLYMPIACOS (Gre) 1-3 (0-4)
MACCABI TEL-AVIV (Isr) - PYUNIK (Arm) 2-1 (0-0)
BREST (Blr) - APOLLON (Cyp) 1-0 (0-4)
LASK LINZ (Aut) - BESIKTAS (Tur) 2-1 (0-1)
ATALANTA (Ita) - HAPOEL HAIFA (Isr) 2-0 (1-4)
BASILEA (Sui) - VITESSE (Ned) 1-0 (1-0)
BRONDBY (Dan) - SPARTAK SUBOTICA (Srb) 2-1 (2-0)
DUDELANGE (Lux) - LEGIA (Pol) 2-2 (2-1)
ZRINJSKI (Bih) - LUDOGORETS (Bul) 1-1 (0-1)
LECH POZNAN (Pol) - GENK (Bel) 1-2 (0-2)
MARIBOR (Slo) - RANGERS (Sco) 0-0 (1-3)
FCSB (Rou) - HAJDUK SPALATO (Cro) 2-1 (0-0)
FEYENOORD (Ned) - TRENCIN (Svk) 1-1 (0-4)
GENT (Bel) - JAGIELLONIA (Pol) 3-1 (1-0)
PARTIZAN (Srb) - NORDSJAELLAND (Den) 3-2 (2-1)
RAPID VIENNA (Aut) - SLOVAN BRATISLAVA (Svk) 4-0 (1-2)
BORDEAUX (Fra) - MARIUPOL (Ukr) 2-1 (3-1)
BURNLEY (Eng) - BASAKSEHIR (Tur) 1-0 dts (0-0)
RIJEKA (Cro) - SARPSBORG (Nor) 0-1 (1-1)
ROSENBORG (Nor) - CORK CITY (Irl) 3-0 (2-0)
VALUR (Ice) - SHERIFF TIRASPOL (Mda) 2-1 (0-1)
BRAGA (Por) - ZORYA (Ukr) 2-2 (1-1)