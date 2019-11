Europa League, Astana-AZ Alkmaar: le formazioni ufficiali

Stanno per scendere in campo Astana e AZ Alkmaar, che si sfideranno per il match valido per il quarto turno del Gruppo L di Europa League. Ecco le scelte dei due allenatori:

Astana (4-4-2): Eric; Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko; Tomasov, Pertsukh, Maevski, Beysebekov; Khizhnichenko, Rotariu

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.