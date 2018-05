Europa League, Atletico Madrid campione: le prime pagine spagnole

E' Antoine Griezmann a rubare la scena quest'oggi sulle prime pagine della stampa spagnola. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid è stato il vero protagonista della vittoria per 3-0 contro il Marsiglia che ha consegnato l'Europa League ai Colchoneros. Tanti gli aggettivi scelti per premiare il giocatore, dal "colosso" usato dal Mundo Deportivo fino al "mago" del quotidiano Sport. "L'Atletico rotola sul Marsiglia e conquista la sua terza Europa League", il titolo scelto da As, che in prima pagina mette in evidenza la festa dei giocatori di Simeone con la Coppa fra le mani. Un classico "Alé, alé, alé!" - invece - è la copertina scelta da Marca per celebrare Griezmann (doppietta), Gabi (autore del terzo gol) e tutta la squadra spagnola.