Europa League, Atletico prima finalista. Salisburgo-OM ai supplementari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si conclude a Madrid l'epopea europea di Arsene Wenger come tecnico dell'Arsenal: un gol di Diego Costa ha infatti deciso la semifinale di Europa League tra Atletico e Gunners, condannando l'Arsenal ad un'altra stagione senza successi. Non è stato necessario neanche ricorrere all'uno a uno di Londra, per i colchoneros successo che vale il viaggio a Lione dove sfiderà la vincente di Salisburgo-Olympique Marsiglia, ferme sul 2-2 complessivo e andate ai supplementari.