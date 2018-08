Europa League, Dudelange corsaro pure a Cluj: scritta pagina di storia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Dudelange ha scritto quest'oggi una pagina di storia nel calcio del suo paese, dato che è la prima squadra proveniente dal Lussemburgo a partecipare alla fase a gironi di una delle due maggiori competizioni europee per club, in questo caso l'Europa League. Un momento storico arrivato dopo due grandissime prestazioni, peraltro contro una squadra molto più accreditata: i rumeni del Cluj. Due vittorie su due partite contro la squadra che negli ultimi anni è stata un'habitué delle competizioni in Europa: 2-0 in Lussemburgo, sigillato poi dal meraviglioso 2-3 di questa sera.