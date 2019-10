Europa League, Dudelange-Qarabag sospesa per un drone armeno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La gara di Europa League fra Dudelange e Qarabag è stata interrotta a metà del primo tempo, con gli azeri in vantaggio per 2-0, a causa di un evento davvero imprevedibile. Sopra lo stadio Città del Lussemburgo infatti si è alzato un drone che ha iniziato a svolazzare all’interno del campo di gioco costringendo i giocatori a fermarsi. Non un semplice drone, ma uno che sventolava la bandiera dell’Armenia, nazione in conflitto con l’Azerbaigian (per la questione del territori conteso del Nagorno Karabakh) rappresentato proprio dalla squadra ospite. L’arbitro scozzese John Beaton, preso atto della situazione e della volontà dei giocatori azeri di non giocare, ha sospeso il match e mandato le squadre negli spogliatoi. La gara è poi ripresa dopo circa una mezzora di pausa.