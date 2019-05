Europa League, due tifosi fermati a Baku: indossavano maglia Mkhitaryan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'assenza di Henrikh Mkhitaryan nella finale di Europa League è uno dei motivi che più hanno fatto discutere vista la scelta dell'UEFA di giocare la partita a Baku. L'attaccante armeno dell'Arsenal ha infatti deciso di non viaggiare alla volta dell'Azerbaigian per evitare rischi per la propria incolumità personale: i due Paesi eurasiatici sono infatti coinvolti dal 1988 nella guerra del Nagorno Karabakh, ufficialmente entrata nel 1994 in regime di "cessate il fuoco", violato però in più occasioni sia dall'Armenia che dall'Azerbaigian. Da ultimo, nel 2012, in quello che è stata una vera e proprio ripresa delle ostilità. In questo clima, in cui Erevan e Baku non hanno ripreso rapporti diplomatici, Mkhitaryan ha preferito non rischiare. E pare aver fatto bene, nonostante le rassicurazioni arrivate dalle autorità del Paese ospitante la sfida tra Arsenal e Chelsea. In giornata, infatti, secondo quanto riferito dai media britannici, due tifosi dei Gunners sono stati fermati sulle vie di Baku dalla polizia azera: la loro "colpa", appunto, quella di portare la maglia del numero 7 della squadra di nord Londra. La situazione, comunque, pare essersi conclusa senza particolari complicazioni.