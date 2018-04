Europa League, ecco le quattro semifinaliste: domani il sorteggio a Nyon

La Lazio saluta amaramente l'Europa League, mentre le quattro qualificate alle semifinali attendono la giornata di domani per conoscere il percorso che potrebbe portarle verso la finale di Lione. Alle 13, a Nyon, Atletico Madrid, Arsenal, Salisburgo e Marsiglia conosceranno l'avversaria da sfidare nelle semifinali in programma tra il 26 aprile e 3 maggio. La finalissima in gara unica, invece, è in programma per il 16 maggio.