Europa League, Gruppo A: vince il Siviglia. Gol e droni in Lussemburgo

Il Siviglia vince ancora, batte di misura l'APOEL con la rete del Chicharito Hernandez, e si porta in testa al girone a punteggio pieno. Alle spalle del Siviglia troviamo Dudelange e Qarabag, con gli azeri che hanno vinto 4-0 in Lussemburgo al termine di una gara infinita, sospesa nel primo tempo a causa di un drone che ha iniziato a volare sopra il terreno di gioco. Un drone che sventolava la bandiera dell'Armenia, nazione in conflitto con l'Azerbaigian.

Dudelange-Qarabag 1-4 [11' Zoubir (Q), 30' Michel (Q), 37' Richard (Q), 69' Quintana (Q), 90' Bernier (D)]

Siviglia-APOEL 1-0 [17' Hernandez]

Classifica

Siviglia 6

Dudelange 3

Qarabag 3

APOEL 0