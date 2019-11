Europa League, gruppo B: Lugano addio. Decisiva Copenaghen-Malmo

Un solo verdetto a 90 minuti dalla fine. E riguarda una eliminazione, quella del Lugano. I ticinesi salutano la competizione dopo aver perso sul neutro di San Gallo contro il Copenaghen. Marcus Rosenberg a 37 anni è ancora decisivo in Europa: lo svedese, che compromise la Champions League della Sampdoria nel 2010, segna 2 reti alla Dinamo Kiev, l'ultimo dei quali al 96', permettendo al suo Malmo di balzare al secondo posto e giocarsi tutto nel quasi derby contro il Copenaghen: un ponte divide le due città e le due nazioni. Una della due rischia di uscire. Non ci sarà possibilità di "biscotto" poiché in caso di successo della Dinamo Kiev col Lugano, saranno gli ucraini a passare il turno a discapito degli svedesi. Si prevedono 90 minuti di alta tensione.

MALMO-DINAMO KIEV 4-3 - 2' Bengtsson (M), 18' Mykolenko (D), 39' Tsygankov (D), 48' e 90'+6 Rosenberg (M), 57' Rakip (M), 77' Verbic (D)

LUGANO-COPENAGHEN 0-1 - 26' Thomsen

Classifica

COPENAGHEN 9

MALMO 8

DINAMO KIEV 6

LUGANO 2