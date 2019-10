Europa League, Gruppo C: Basilea corsaro sul campo del Getafe

© foto di Alberto Fornasari

GRUPPO C

Successo esterno del Basilea sul campo del Getafe: decide la rete nel primo tempo di Frei. Con questo successo la formazione svizzera si porta al primo posto con 7 punti, davanti proprio al Getafe, ko per la prima volta in questo girone. Prima vittoria per il Krasnodar, che vince 2-0 sul campo del Trabzonspor.

RISULTATI

Getafe-Basilea 0-1 [18' Frei]

Trabzonspor-Krasnodar 0-2 [49' Berg, 90+2' Vilhena]

CLASSIFICA

Basilea 7

Getafe 6

Krasnodar 3

Trabzonspor 1