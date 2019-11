Europa League, Gruppo C: Basilea in fuga, lotta Getafe-Krasnodar

© foto di Federico De Luca

Una vittoria che vale oro per il Basilea, che batte il Getafe e va in fuga nel Gruppo C. Gli svizzeri ora hanno quattro punti di vantaggio sugli spagnoli e sul Krasnodar e possono giocarsi il match-point in Russia fra tre settimane. Il Trabzonspor perde ancora e vede a un passo l'eliminazione dall'Europa League.

Risultati

Basilea-Getafe 2-1

Krasnodar-Trabzonspor 3-1

Classifica

Basilea 10

Getafe 6

Krasnodar 6

Trabzonspor 1