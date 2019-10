Europa League, Gruppo C: vince ancora il Getafe. Pari Basilea in Turchia

© foto di Alterphotos/Image Sport

Vince ancora il Getafe: il club spagnolo, trascinato da Angel, vince in casa del Krasnodar e si porta in testa al girone a punteggio pieno. Segue il Basilea, che strappa un pareggio in Turchia sul campo del Trabzonspor.

Krasnodar-Getafe 1-2 [36' Angel (G), 61' Angel (G), 69' Ari (K)]

Trabzonspor-Basilea 2-2 [20' Widmer (B), 26' Parmak (T), 78' Sosa (T), 80' Okafor (B)]

Classifica

Getafe 6

Basilea 4

Trabzonspor 1

Krasnodar 0