Europa League, gruppo D: dietro la Dinamo Zagabria il vuoto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terza vittoria in altrettante gare per la Dinamo Zagabria, con la squadra croata che ha battuto a domicilio il Trnava. Pareggio ricco di gol, ma che non serve a molto, per Anderlecht e Fenerbahce: finisce 2-2. Dietro la Dinamo, in testa con 9 punti, il vuoto: al secondo posto c'è il club turco con 4 punti, davanti a Trnava (a quota 3) e Anderlecht.

Gruppo D

Trnava-Dinamo Zagabria 1-2

Anderlecht-Fenerbahce 2-2

CLASSIFICA

Dinamo Zagabria 9

Fenerbahce 4

Trnava 3

Anderlecht 1