Europa League, Gruppo E: guida il Celtic, la Lazio aggancia il Cluj

Prima vittoria nel girone per la Lazio, che vince in rimonta contro il Rennes grazie ai suoi uomini migliori. A segno Milinkovic-Savic e Immobile. Il Cluj, che nella prima gara aveva battuto proprio i biancocelesti, cade in casa del Celtic. Gli scozzesi guidano quindi il girone con 4 punti.

Celtic-CFR Cluj 2-0 [20 Edouard, 59' Elyounoussi]

Lazio-Rennes 2-1 (55' Morel (R), 64' Milinkovic-Savic (L), 75' Immobile (L)]

Classifica

Celtic 4

Cluj 3

Lazio 3

Rennes 1