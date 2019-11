Europa League, Gruppo E: Lazio quasi fuori, Celtic ai sedicesimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta dolorosissima per la Lazio, che viene beffata di nuovo nel finale dal Celtic e vede allontanarsi la qualificazione ai sedicesimi, anche perché il Cluj riesce a battere il Rennes per 1-0 e ora è a +6 sui capitolini. Alla squadra di Inzaghi serviranno sei punti per qualificarsi, ma gli uomini di Petrescu non dovranno conquistare punti.

Risultati

Lazio-Celtic 1-2

Cluj-Rennes 1-0

Classifica

Celtic 10

Cluj 9

Lazio 3

Rennes 1