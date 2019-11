Europa League, gruppo F: Arsenal ko ma primo. Fuori il Vitoria

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il gruppo F di Europa League registra il clamoroso ko dell'Arsenal in casa contro l'Eintracht. E i Gunners ora devono conquistarsi la qualificazione in Belgio. Basterà non perdere per andare avanti, ma era difficile ipotizzare una situazione simile a inizio stagione. L'unico verdetto della serata è l'eliminazione del Vitoria Guimaraes.

ARSENAL-EINTRACHT 1-2 - 45' Aubameyang (A), 55' e 64' Kamada (E)

VITORIA GUIMARAES-STANDARD LIEGI 1-1 - 39' Lestienne rig., 45' André Pereira

Classifica

ARSENAL 10

EINTRACHT 9

STANDARD LIEGI 7

VITORIA GUIMARAES 2