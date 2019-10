Europa League, Gruppo F: Pepè trascina l'Arsenal, Gunners in testa

GRUPPO F

Finalmente Pepè. L'attaccante dell'Arsenal, che i Gunners hanno scippato al Napoli in estate, trascina la squadra alla vittoria. Un successo in rimonta, visto che il Vitoria Guimaraes aveva spaventato i tifosi dell'Arsenal andando in vantaggio per due volte all'Emirates. Con questa vittoria l'Arsenal si porta in testa a punteggio pieno, davanti all'Eintracht Francoforte. I tedeschi hanno battuto 2-1 lo Standard Liegi: uno scontro diretto che vale il secondo posto nel girone.

RISULTATI

Arsenal-Vitoria Guimaraes 3-2 [9' Edwards (G), 32' Martinelli (A), 37' Duarte (G), 80' Pepè (A), 90+2' Pepè (A)]

Eintracht Francoforte-Standard Liegi 2-1 [28' Abraham (E), 73' Hinteregger (E), 82' Amallah (S)]

CLASSIFICA

Arsenal 9

Eintracht Francoforte 6

Standard Liegi 3

Vitoria Guimaraes 0