Europa League, gruppo G: tutto ancora aperto. Rangers al comando

Nessun verdetto a 90 minuti dalla fine nel Gruppo G di Europa League. Tutto rimandato all'ultima giornata, con i Rangers che si giocano una storica qualificazione ai sedicesimi di finale in casa contro lo Young Boys. Il Porto si tira su vincendo in Svizzera e avrà la possibilità di qualificarsi in casa contro il Feyenoord.

FEYENOORD-RANGERS 2-2 - 33' Toornstra (F), 52' e 65' Morelos (R), 68' Sinisterra (F)

YOUNG BOYS-PORTO 1-2 - 6' Fassnacht, 75' e 79' Aboubakar (P)

Classifica

RANGERS 8

PORTO 7

YOUNG BOYS 7

FEYENOORD 5