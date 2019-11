Europa League, Gruppo G: Young Boys e Rangers in testa, Porto ultimo

C'è grande equilibrio nel Gruppo G di Europa League. Gli svizzeri dello Young Boys trovano il pari in Olanda sul campo Feyenoord si portano in testa al girone a quota 7 punti insieme ai Rangers. Gli scozzesi si sono imposti 2-0 con il Porto, con i Dragoes che, a sorpresa, sono in fondo alla classifica con 4 punti.

Risultati

Feyenoord-Young Boys 1-1 [18' Berghuis (F), 71' Spielmann (Y).]

Rangers-Porto 2-0 [69' Morelos, 73' Davis.]

Classifica

Young Boys 7

Rangers 7

Feyenoord 4

Porto 4