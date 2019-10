Europa League, Gruppo G: Young Boys in testa, poi Rangers e Porto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

GRUPPO G

Seconda vittoria consecutiva per lo Young Boys, che batte 2-0 il Feyenoord e vola in testa al girone con 6 punti. Alle spalle degli svizzeri la coppia composta da Rangers e Porto, che dopo aver pareggiato 1-1 questa sera, si sono portate a quota 4. Feyenoord fanalino di coda con 3 punti ma ancora in corsa per il passaggio del girone.

RISULTATI

Young Boys-Feyenoord 2-0 [14' rig.Assale, 28' rig.Nsame]

Porto-Rangers 1-1 [36' Diaz (P), 44' Morelos (R)]

CLASSIFICA

Young Boys 6

Rangers 4

Porto 4

Feyenoord 3