Europa League, Gruppo H: Ludogorets al comando. Vince l'Espanyol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Ludogorets vince ancora e si porta al comando della classifica a punteggio pieno. 3-0 il risultato sul campo del Ferencvaros, con un super Forster autore di una doppietta. Vince in trasferta anche l'Espanyol: 2-0 sul campo del CSKA Mosca che vale il secondo posto nel girone. I russi restano in fondo al gruppo ancora fermi a quota zero.

Ferencvaros-Ludogorets 0-3 [1' Lukoki, 40' Forster, 64' Forster]

CSKA Mosca-Espanyol 0-2 [64' Wu Lei, 90+5' Campuzano]

Classifica

Ludogorets 6

Espanyol 4

Ferencvaros 1

CSKA Mosca 0