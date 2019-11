Europa League, gruppo I: Gent e Wolfsburg al turno successivo

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Arrivano i verdetti nel Gruppo I: Gent e Wolfsburg accedono ai sedicesimi di finale. Resta da stabilire chi come prima in classifica, quindi testa di serie nel sorteggio del 16 dicembre. L'ultimo turno vedrà entrambe le squadre giocare in casa.

ST.ETIENNE-GENT 0-0

OLEKSANDRIYA-WOLFSBURG 0-1 - 45' Weghorst rig.

Classifica

GENT 9

WOLFSBURG 8

ST.ETIENNE 4

OLEKSANDRIYA 3