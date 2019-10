Europa League, Gruppo J: Roma e Wolfsberger in testa con 4 punti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Finisce 1-1 la sfida fra Wolfsberger e Roma, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Europa League. I giallorossi sono andati in vantaggio nel primo tempo grazie a Spinazzala, ma nella ripresa, dopo un errore in fase di impostazione proprio dell'autore del gol, hanno subito la rete del pareggio firmata Liendl. La Roma e gli austriaci guidano quindi il gruppo J con 4 punti. Alle loro spalle troviamo Basaksehir e Borussia Monchengladbach: entrambe ko nella prima giornata, le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella gara odierna.

Wolfsberger AC-Roma 1-1 [27' Spinazzola (R), 51' Liendl (W)]

Basaksehir-Borussia Monchengladbach 1-1 [55' Visca (B). 90+1' Hermann (M)]

Classifica

Roma 4

Wolfsberger 4

Basaksehir 1

Borussia Monchengladbach 1