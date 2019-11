Europa League, gruppo L: AZ avanti rocambolescamente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era già qualificato, il Manchester United, ciò non toglie che quella di oggi pomeriggio in Kazakistan sia stata una figuraccia. A fare compagnia ai red devils nel percorso in Europa League ci sarà l'AZ Alkmaar che in cinque minuti stravolge la sua stagione e quella del Partizan: sotto di due reti a tre minuti dalla fine, riesce ad agguantare un clamoroso pari al 92'.

ASTANA-MANCHESTER UNITED 2-1 - 10' Lingard (M), 55' Shomko (A), 62' aut. Bernard (A)

AZ ALKMAAR-PARTIZAN 2-2 - 16' Asano (P), 27' Soumah (P), 87' e 90'+2 Druijf (A)

Classifica

MANCHESTER UNITED 10

AZ ALKMAAR 9

PARTIZAN 5

ASTANA 3