Europa League, gruppo L: Chelsea in fuga, poi grande bagarre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chelsea in fuga nel gruppo L. La squadra di Sarri vince anche la sfida con il Bate (3-1 il punteggio finale, tripletta di Loftus-Cheek) e vola in testa a punteggio pieno, ipotecando di fatto il passaggio del girone. Bate, Paok e Vidi sono tutte in lotta per il secondo posto, con 3 punti.

Gruppo L

Chelsea-Bate 3-1

Paok-Vidi 0-2

CLASSIFICA

Chelsea 9

Bate Borisov 3

Paok 3

Vidi 3