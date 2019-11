© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'AZ Alkmaar maramaldeggia in Kazakistan. La formazione olandese vince nettamente, per 5-0, contro l'Astana nel match valido per il quarto turno del Gruppo L di Europa League, e scavalca momentaneamente il Manchester United in vetta alla classifica. Boadu apre e chiude i giochi, in mezzo le reti di Midtsjo, Idrissi e Chatzidiakos.

CLASSIFICA

AZ Alkmaar 8

Manchester United 7

Partizan 4

Astana 0