Europa League, i risultati al 45': bene Manchester United ed Espanyol

Continua la serata negativa delle italiane in Europa League. Dopo la sconfitta maturata in pieno recupero per la Lazio, anche la Roma è sotto, contro il Borussia Moenchengladbach, a causa di un'autorete sfortunata di Fazio. Sul velluto Espanyol e Manchester United, pari nell'altro match del girone dei giallorossi, tra Wolfsberger e Basaksehir.

Braga-Besiktas 2-1: 15' e 37' Paulinho, 29' Boyd (B)

Espanyol-Ludogorets 3-0: 4' Melendo, 19' Marmol, 36' rig. Vargas

Ferencvaros-CSKA Mosca 0-0

Feyenoord-Young Boys 1-0: 18' Berghuis

Manchester United-Partizan 2-0: 22' Greenwood, 33' Martial

Bor. Moenchengladbach-Roma 1-0: 35' aut. Fazio

Oleksandriya-St.Etienne 0-1: 23' rig. Khazri

Rangers-Porto 0-0

Wolfsberger-Basaksehir 0-0

Wolfsburg-Gent 1-0: 20' Joao Victor

Wolverhampton-Slovan Bratislava 0-0